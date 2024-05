Antonio Tajani sulle armi all'Ucraina: "Le decisioni Nato vanno prese insieme"

25 maggio 2024 a

a

a

«Le scelte di Kiev sono scelte di Kiev, noi non manderemo un militare italiano in Ucraina e gli strumenti militari mandati dall’Italia vengono usati all’interno dell’Ucraina». L'ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del congresso della Confsal, a Napoli, a proposito delle parole del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, sull’uso da parte di Kiev delle armi degli alleati da usare per colpire la Russia.

Ucraina-Russia, è guerra elettronica: "Munizioni per resistere ai sistemi di disturbo"

«Lavoriamo per la pace, i messaggi che arrivano dalla Russia poi provocano anche una guerra ibrida che si combatte però dobbiamo sempre lavorare per la pace e abbassare i toni. Noi siamo parte integrante della Nato ma ogni decisione dev’essere presa in maniera collegiale», ha concluso Tajani.