La strana coppia Soumahoro-Marlon Brandao alla Camera per rilanciare la cultura africana

Tutto si potrà dire di Aboubakar Soumahoro tranne che non sia un pozzo senza fine di iniziative "particolari", di incredibili saliscendi, di prese di posizioni non sempre in linea col suo percorso e col suo vissuto. L’uomo che, nella convinzione del duo delle meraviglie Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli avrebbe dovuto diventare un’icona della sinistra immigrazionista, ha reso noto su Facebook di aver organizzato un imperdibile (per il popolo italiano) appuntamento. «In occasione della Giornata Mondiale dell’Africa, ospiterò alla Camera dei Deputati un evento dedicato ai giovani. Infatti, sono soprattutto i giovani e i giovanissimi che spesso lasciano i propri paesi d’origine. L’incontro di domani sarà dedicato ai giovani e alla loro autonomia da raggiungere attraverso l’istruzione e l’educazione». Ma non basta.

L’ex bracciante, abbandonato da Avs dopo i noti problemi giudiziari che hanno visto coinvolte la moglie e la suocera, ha voluto anche elencare il parterre de roi che giungerà a Montecitorio. «All’incontro parteciperanno, tra gli altri, l’ambasciatore della Repubblica Islamica della Mauritania, l’ambasciatore della Repubblica del Senegal e l’ambasciatrice della Repubblica dell’Angola. L’evento sarà moderato da Esserenero, il media animato da afrodiscendenti più seguito in Italia il cui obiettivo è promuovere e far conoscere la cultura africana e afro-discendente».Nella locandina pubblicata sui social dall’uomo che volle entrare in Parlamento con gli stivali sporchi di fango, si evidenzia come, appunto, il moderatore sarà Marlon Brandao, di Esserenero.

Un’associazione diventata famosa grazie ad Instagram e che si occupa delle iniziative delle persone di orgine africane che vivono nel nostro Paese. Marlon Brandao è diventato, a sua volta, un volto molto conosciuto dopo essere stato ospite del canale televisivo Sportitalia in occasione della Coppa d'Africa di calcio. Chissà che non sia proprio Brandao il trampolino di (ri)lancio dell’ex icona della sinistra immigrazionista, Aboubakar Soumahoro.