Matteo Renzi rispolvera il camper. E lancia le card "DiffeRenzi"

L’ultima volta che Matteo Renzi aveva preso il camper era il 2012, lui era impegnato nelle primarie del Pd contro Bersani e lo slogan era «Adesso!». All’epoca parlava di Stati Uniti d’Europa oggi, dodici anni dopo, l’ex premier torna alla guida del camper, proprio in cerca di voti per gli «Stati Uniti d’Europa» la lista che vede insieme Italia Viva e +Europa. Lo slogan? «Un leader in Europa». Sì perché Renzi fra i leader candidati alle Europee sarà l’unico che, in caso di vittoria, andrà veramente all’Europarlamento e su questo sta cercando di convincere gli elettori. «Da soli come Italia non bastiamo, ci serve l’Europa e ci servono gli Stati Uniti d’Europa - ha dichiarato - Noi però siamo gli unici che ci candidiamo per l’Europa per andarci davvero. Gli altri si candidano per finta, considerano le europee come un sondaggio su di loro e sulla loro popolarità. Noi invece diciamo che se saremo eletti andremo a rappresentare l’Italia, perché se l’Italia non ha leader forti in Europa non conta niente».

Ovviamente cambiano i tempi e di conseguenza cambiano le modalità. E così la campagna, che non può fare a meno del reale, si gioca anche nel virtuale. E lì Renzi, aiutato da una squadra social formata da tre ragazze under 35, sta andando bene. Su facebook i follower sono 1 milione e 130 mila, su Instagram i numeri sono più bassi (poco più di 280mila) anche se i reel fanno registrare numeri più alti. Quello in cui palleggia a Ventotene ha fatto registrare 2 milioni di visualizzazioni. Mentre il video in cui «attacca» il segretario di Forza Italia Antonio Tajani per la sua candidatura civetta in Europa ha raggiunto 177mila visualizzazioni, quando la replica di Tajani si è fermata sotto le 20mila. Dati in crescita visto che dal 29 aprile al 13 maggio i nuovi follower su Instagram sono 2,7mila.

Ogni campagna elettorale che si rispetti ha le sue card social. Nei giorni scorsi hanno destato scalpore quelle pubblicate sul profilo Ig di Atreju, per sponsorizzare FdI, con i volti di Floris, Formigli e Zerocalcare. Sui social del leader di Italia viva sono comparse invece le card «Trova le diffeRENZI» con a sinistra ciò che Renzi ha fatto (la prima è sugli 80 euro) messe a confronto con ciò che, a destra, hanno fatto gli altri. E se Meloni sceglie di farsi votare usando solo il nome Giorgia per «avvicinarsi» all’elettorato. Renzi mette direttamente un numero whatsapp a cui chiunque può scrivere per poi avere una risposta in diretta facebook. Dallo staff fanno sapere che da quando è stato lanciata l’iniziativa, pochi giorni fa, sono arrivate già 1500 domande. I sondaggi per ora danno gli «Stati Uniti d’Europa» stabilmente oltre il 4, ma Renzi rilancia e punta al 6.