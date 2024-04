Europee, Mastella fa il porta a porta digitale in stile Dc: "Votate mia moglie"

27 aprile 2024 a

Ci aveva pensato perfino Totò nel film "Gli onorevoli" di Corbucci. Il Principe De Curtis impugnava un improbabile megafono e, dalla finestra di casa, invitava i vicini a votare Antonio La Trippa con un eloquente "Vot'Antonio...vot'Antonio...vot'Antonio" diventato subito un tormentone. Poi fu il tempo della Democrazia Cristiana che del porta a porta elettorale fece uno stile di vita. Oggi tutto questo rinasce con Clemente Mastella, attuale sindaco di Benevento e vero fuoriclasse di scuola democristiana. Questa volta Mastella scende in campo per sua moglie Sandra, candidata alle prossime elezioni europee. E non si risparmia affatto. Il sindaco di Benevento ha mandato un messaggio social ai suoi contatti, una sorta di porta a porta digitale per trainare la moglie al voto dell'8 e 9 giugno.

"Carissime/i - si legge nel messaggio inviato da Mastella - alle elezioni europee è candidata Sandra Mastella, mia moglie. Certo, la sostengo per il coraggio dimostrato e la pazienza dell’attesa, in 11 anni di umiliazione frutto di una giustizia, come nel nostro caso, ingiusta e ritardataria. La sostengo perché è il simbolo di una generazione che è stata costretta ad emigrare per bisogno, ma che aveva l’Italia nel cuore. Al ritorno si è fatta da sé. Ha ricoperto con intelligenza, pazienza e determinazione le funzioni di presidente del Consiglio Regionale della Campania e di senatrice. In Europa saprà farsi valere per riportare attenzione sul nostro Sud. Conoscendola già, se le daremo fiducia, terrà il punto. E le cose che interessano l’Italia e il sud le dirà, a differenza di altri, anche in inglese, grazie agli studi e agli anni americani. Farà bene. Tocca a noi sostenerla. Chi ci vuol essere vicino recuperi 5 voti. Sembrano pochi ma saranno tanti se ognuno, credendo a questa impresa, ci metterà, alla nostra maniera, cuore e passione. Grazie. Ps . Il messaggio arriverà anche a chi è lontano dalle nostre idee. Vi chiedo scusa".