Mastella, un talento democristiano: è il sindaco più amato in Campania

Santi Bailor 11 luglio 2023 a

a

a

Nella top ten del gradimento dei sindaci di tutte le città italiane capoluogo di provincia, pubblicato da «Il Sole 24 Ore», al decimo posto c’è Clemente Mastella, primo cittadino di Benevento. Il risultato, oltre ovviamente al gradimento per Mastella dei beneventani, induce ad un paio di considerazioni. La prima - come ha sottolineato lo stesso Mastella - è che risulta esser lui «il sindaco più amato della Campania» visto che altri sindaci campani nei primi dieci posti non ce ne sono. Il secondo, che nella targhetta che accompagna l’appartenenza politica dei sindaci, mentre i primi nove risultano essere o di centrosinistra odi centrodestra, Mastella spicca come l’unico - della top ten - di centro. E qui arriviamo al talento di Clemente, un politico di lungo corso che può esser definito, senza enfasi, l’ultimo democristiano.

Fontana vittima della malagiustizia. E la sinistra usò l'indagine per scopi elettorali

Considerato quanto sia difficile oggi, anche per guidare una città, restar fuori dal bipolarismo e vincere, viene in mente per Mastella una frase di Paolo Emilio Taviani, partigiano, democristiano e più volte ministro: «I miei amici credettero che bilanciandosi fra destra e sinistra la Dc avrebbe consolidato il dominio al centro dell’elettorato. Invece si generò una fuga eccentrica di giovani a sinistra e di anziani a destra che trascinò il centro nel vuoto». Ebbene Mastella quel ruolo mediano non l’ha mai abbandonato. Si è mosso, certo, guardando sui temi quando un po’ a destra e quando un po’ a sinistra. Ma con i piedi saldi al centro.