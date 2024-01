Omnibus, Clemente Mastella boccia Elly Schlein: "La sinistra balbetta"

25 gennaio 2024 a

Gli effetti del Question Time si fanno sentire ancora. In Aula a Montecitorio Meloni e Schlein se le sono suonate ma il leader dell'opposizione ne è uscito con le ossa rotte. Se n'è parlato anche durante la puntata di Omnibus in onda su La7 il 25 gennaio. In collegamento c'era Clemente Mastella, sindaco di Benevento - che non ha risparmiato parole di fuoco nei confronti dell'alleanza tra dem e cinque stelle.

"I vagiti dell'opposizione sono stati veramente poco efficaci fino ad oggi - ha detto il sindaco di Benevento - La star sul piano politico è apparsa soltanto la Meloni. Ora in una democrazia se c'è soltanto chi è principe e gli altri, invece, sono vassalli tutto questo incrina il dato democratico. Alla Camera si è avviata una forma di dibattito e democrazia che inizia a manifestare un intendimento di alternatività che, fino ad ora, in realtà non c'era stato. C'è una debolezza strutturale del centrosinistra, anzi della sinistra perché questi col centro hanno poco a che fare. Senza rendersi conto che l'ultima volta che hanno vinto era il 2006 e hanno vinto grazie ai miei 280mila voti presi solo in Campania. L'idea di andare tutto a sinistra li porta a superare i vagiti ma resteranno fermi al balbettio".