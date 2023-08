L'Aria che tira, Clemente Mastella dà consigli a Giorgia Meloni. Cosa le dice su Caivano

31 agosto 2023 a

Giorgia Meloni in visita a Caivano. Il premier dimostra vicinanza alla popolazione e alle famiglie delle vittime e porta parte del suo governo sui luoghi del dramma. Anche di questo si è parlato nel corso del programma L'Aria che tira in onda il 31 agosto su La7. In collegamento c'era anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

Clemente Mastella: "Il premier deve utilizzare parole e fatti concreti che eliminino la diffidenza. Bisogna apprezzare il gesto della Meloni e del suo governo. E' il ministro Piantedosi che si occupa di questi aspetti che sono più legati alla forma della sicurezza. Il problema è anche di natura sociale e quindi è bene che ci sia Abodi e che ci sia il ministro della Pubblica istruzione perché il fatto ha una rilevanza sociale. La gente non crede più a nulla e si aspetta che questo gesto sia produttivo e dimostri un'efficacia operativa. Non c'è più prevenzione e capitano fatti emergenziali. Per quanto riguarda, in particolare, gli episodi della violenza sui minori C'è un circuito legato alla camorra che è vicino a questi fenomeni drammatici. Insomma la camorra riesce a smerciare prodotti pedo-pornografici e questa è una cosa molto inquietante perché in passato la delinquenza aveva un'indulgenza nei confronti dei bambini.