È sempre Cartabianca, Conte medita lo sgambetto a Schlein: "Svolta a Bari"

Giuseppe Conte sembra davvero intenzionato a lanciare un'opa ospite sul Pd di Elly Schlein sulla scia degli scandali pugliesi. Il leader del Movimento 5 Stelle è ospite martedì 9 aprile di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca, su Rete 4, e dopo la stretta di mano "gelida" con la segretaria dem commenta: con Schlein "non è una questione personale. Capisco che c’è l’attenzione del sistema mediatico. Stiamo discutendo di questioni serie, che sono al centro del programma che la Schlein si è data per rilanciare il suo partito. Mettetevi nei nostri panni: sui territori abbiamo fatto una scelta coraggiosa" valutando l’alleanza col Pd caso per caso, ma "al di sotto di una certa asticella per quanto riguarda legalità e lotta al malaffare noi non possiamo scendere".

Il Movimento si è sfilato dalle primarie del centrosinistra per le comunali a Bari dopo l'inchiesta sui voti comprati in due comuni del territorio. E ora Conte annuncia novità importanti: "Giovedì mattina terrò una conferenza stampa a Bari in cui annunceremo la necessità di una svolta", afferma. Berlinguer insiste per sapere di cosa si tratta, ma niente, l'ex "avvocato del popolo" svicola: "Chiariremo cosa si intende per questa svolta perché per noi continuare a mettere la testa sotto il tappeto non è assolutamente possibile. Alcune prassi non virtuose vanno estirpate altrimenti l’astensionismo aumenterà sempre di più". "Svolta vuol dire che uscite dalla giunta?", chiede la conduttrice ma Conte non conferma e non smentisce. Tra le ipotesi tuttavia c'è anche quella, più pesante, di un ritiro dei grillini che appoggiano Michele Emiliano alla Regione Puglia. Nel corso dell'intervista non manca tuttavia un segnale distensivo: "Non torneremo mai col centrodestra perché tutte le nostre battaglie sono di area progressista. Se Schlein mantiene fede al programma da cui ha tratto la sua investitura, noi potremo rafforzare questo dialogo".