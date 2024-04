Schlein-Conte, la gelida stretta di mano alla Camera

09 aprile 2024

Una semplice (e gelida) stretta di mano tra la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Dopo giorni di tensioni, a causa delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto la giunta dem barese e la decisione di non andare avanti con le primarie nel capoluogo della Puglia, l’occasione dell’incontro è il convegno 'Acqua e sole, un connubio perfetto' alla Camera. I due si ignorano dopo la foto di rito, scambiandosi un gesto soltanto dopo l'insistenza dei cronisti: i giornalisti chiedono la stretta di mano e questa arriva dopo qualche secondo, con l'ex premier che a malapena guarda la leader dem. La segretaria Pd ha poi risposto a un cronista che gli ha chiesto di come vadano i rapporti con Conte. “Sempre meglio, come vede” le parole di Schlein, che prova a negare la realtà dopo una tensione sempre più in crescita negli ultimi giorni.