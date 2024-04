L'Aria che tira, Mannheimer gela Schlein: cosa sta sbagliando

09 aprile 2024 a

Le elezioni europee si avvicinano e si svelano le strategie delle parti in causa. Se ne parla durante la puntata de L'Aria che tira del 9 aprile. In collegamento c'era Renato Mannheimer che ha descritto la rincorsa di Schlein a Conte e all'elettorato grillino.

"Conte e Schlein non pescano nello stesso elettorato - ha detto Mannheimer - Nonostante questo la Schlein insegue Conte ma gli elettorati del Pd e del M5S sono molto diversi e hanno atteggiamenti diversi su un sacco di cose. A partire dalla politica estera, l'Ucraina, la pace ma anche su tanti temi di politica interna. Se una buona parte dell'elettorato del Pd vedrebbe con favore un'alleanza coi Cinque Stelle non è viceversa: la maggior parte dei Cinque Stelle non vogliono allearsi con il Pd. Non solo. Mentre Conte è relativamente popolare e abbastanza apprezzato tra l'elettorato del Pd, non succede altrettanto per la Schlein tra l'elettorato dei Cinque Stelle. Sono due mondi diversi. E' la Schlein che pensa di erodere gli elettori dei Cinque Stelle facendo la loro politica ma è una cosa che non funziona. La Schlein avrebbe un altro elettorato che sta guardando con perplessità alla sua segreteria. Considerando le volontà del suo elettorato, in questo modo rischia di alienarsi in modo consistente una parte del suo elettorato".