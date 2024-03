Rai, i numeri smontano i teoremi su TeleMeloni: Pd e Schlein primi nei Tg

18 marzo 2024 a

a

a

La vulgata su TeleMeloni si schianta sui numeri. Pd primo a febbraio nei tempi nei tg della Rai, con la segretaria Elly Schlein che risulta la più presente tra i leader. A snocciolare i dati della visibilità nei telegiornali del servizio pubblico è il Giornale che riporta quanto emerso dal monitoraggio mensile dell’Agcom. Nelle "Tabelle relative al pluralismo politico/istituzionale in televisione" di febbraio si vede che viale Mazzini, semmai, è "TeleSchlein"... Il Pd "ha avuto il 10,7% complessivo nelle varie edizioni di Tg1, Tg2, Tg3 e RaiNews24, più di Fratelli d’Italia (10,2%), più del M5s al terzo posto con il 9,4% e molto più di Lega (6,2%) e Forza Italia (5,3%)".Nel dettaglio, i dem hanno conquistato il 15% al Tg3, da sempre feudo del centrosinistra, e il 14% al Tg1 "considerato «meloniano», dove invece Fdi ha circa un punto percentuale in meno di tempo", spiega l'articolo.

"Non farò scena muta...", Fedez a Belve e il grande gelo con Ferragni

Passando ai leader, la tabella che parla è quella "I primi 20 soggetti politici e istituzionali nei tg". Ebbne, Schlein è in testa per "tempo di parola", ossia nelle dichiarazioni dirette, non riportate nei servizi per esempio. A febbraio la Schlein ha avuto il 10,8% al Tg1, più della premier Giorgia Meloni (8%) e del leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte (6%), ma anche del presidente della Repubblica Sergio Mattarella (5,1%). La segretaria che grida un giorno sì e l'altro pure all'occupazione meloniana della Rai tanto da organizzare un sit-in a Viale Mazzini, è prima per tempo di parola anche al Tg3, seconda al Tg2.