Fedez a Belve, la stoccata a Ferragni e Fazio: "Dirò quello di cui ci sarà bisogno"

Pronto a dire tutto, senza filtri, "non come Chiara" da Fazio". Fedez sarà tra le Belve di Francesca Fagnani il prossimo 2 aprile e l'annuncio contiene una stoccata alla moglie. Dopo l’intervista di Chiara Ferragni a Che tempo che fa del 3 marzo, condotta in maniera troppo "morbida" da Fabio Fazio secondo molti osservatorei e utenti dei social, ora toccherà al rapper milanese Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia, dire la sua. Sarà il protagonista della prima puntata della nuova serie, su Rai 2, con una intetvista che sarà registrata il 27 marzo. Secondo quanto apprende l’AdnKronos, quel martedì sera il rapper andrà in video per rispondere alle domande di Fagnani "senza fare scena muta su nulla" e dirà "quello di cui ci sarà bisogno".

A partire dal caso del pandoro, al centro delle polemiche per la beneficenza della moglie, anche se la vicenda non lo riguarda direttamente, ma da cui Fedez si è sentito toccato. Il 35enne milanese, da imprenditore, parlerà poi sicuramente anche dei progetti che gli stanno a cuore, come quello relativo alla salute mentale. Di certo poi verrà toccato il tema della relazione con Chiara, da tempo in crisi. Sarà anche questo un modo per fare chiarezza, evitando però di spettacolarizzare la storia, soprattutto perché ci sono di mezzo i figli. Di certo, viene assicurato, l’obiettivo dell’intervista è di evitare di restare sulla difensiva, come - riporta l'agenzia - fatto da Chiara Ferragni sul Nove.