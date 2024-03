Italia sì, Marco Liorni è assente dal programma: i motivi

Alice Antico 16 marzo 2024 a

Ogni sabato pomeriggio, a partire dalle 17, su Rai1 va in onda una nuova puntata di “Italia Sì”, lo show condotto dal carismatico Marco Liorni, che è anche uno degli ideatori del programma. Tuttavia, questo sabato Liorni è stato assente, sostituito da un altro volto noto della Rai, Gianluca Semprini. Giornalista Rai con una solida esperienza televisiva, Semprini è stato il volto di “Estate" in diretta dal 2021 e ha recentemente co-condotto il programma con Nunzia De Girolamo. Inoltre, è uno dei conduttori di Rai News24.

La temporanea sostituzione di Liorni, tuttavia, è dovuta ai suoi impegni serali nella conduzione dei due appuntamenti inediti de “L’Eredità" su Rai1. La puntata di questa sera è intitolata “Eredità-Speciale Sanremo” e andrà in onda dopo “Affari Tuoi”. Si tratta di un omaggio al Festival della Canzone Italiana attraverso i giochi tipici del quiz show, insieme ad altri giochi delle edizioni passate che verranno riproposti per l'occasione speciale. Tra gli ospiti attesi ci sono nomi illustri come Beppe Vessicchio, Anna Tatangelo, Enrico Ruggeri, Marisa Laurito, Max Giusti ed Elisabetta Gregoraci. Il montepremi che i vip conquisteranno sarà devoluto interamente in beneficenza a favore di AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla). La prossima puntata speciale del quiz condotta da Liorni, in programma per il prossimo sabato 23 marzo, sarà dedicata ai 70 anni della televisione italiana.