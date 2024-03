Meloni attacca Schlein: "Vergogna in Egitto? Non sono candidata col Pd"

17 marzo 2024 a

a

a

«Dispiaciuta dalle critiche dell’opposizione sul fatto di venire qui in Egitto? L’opposizione fa il suo lavoro, poi ho letto critiche di ogni genere. Ho letto la segretaria del Partito democratico Elly Schlein che dice che è una vergogna che mezza Europa venga in Egitto per cercare di fermare l’immigrazione irregolare. Capisco che per loro sia vergognoso, ma se avessi voluto mettere in piedi il programma del Pd mi sarei candidata col Pd, invece mi sono candidata contro il Pd proprio perché non sono d’accordo con loro. Io penso che sia invece un segnale molto importante che l’Europa abbia capito che se vuole affrontare seriamente la questione migratoria deve lavorare sulla dimensione esterna, che l’Africa gioca nell’attuale contesto geopolitico un ruolo assolutamente strategico del quale non ci si è adeguatamente resi conto in passato, che ci sono altri attori che si muovono e che sono molto efficaci, e che quindi è importante che noi riusciamo a mantenere alta la nostra presenza, il nostro dialogo, la nostra capacità di incidere altrimenti si perderà solamente terreno che, ripeto, nell’attuale contesto geopolitico nel quale ci troviamo, non mi sembra una scelta intelligentissima». Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo la firma al Cairo della dichiarazione congiunta sul partenariato strategico tra Ue ed Egitto.

Video su questo argomento L'applauso dei Capi di Stato e Al Sisi a Giorgia Meloni a termine del suo intervento in Egitto

«Io penso che sia molto prezioso quello che stiamo facendo - aggiunge quindi la premier - e penso che sia estremamente prezioso il ruolo dell’Italia perché l’Italia su questo nuovo modello di cooperazione con l’Africa, e su questo nuovo modello per affrontare alla radice la questione dei flussi migratori irregolari, ha fatto scuola. Mi sembra che ce lo riconosce pure l’opposizione nell’insultarci ma ce lo riconosce che bene o male oggi l’Europa ha cambiato passo. E quindi io sono fiera di questo perché era quello che volevo fare, dimostra che quando ti presenti con delle posizioni sostenibili, pragmatiche, serie, è possibile che gli altri ascoltino».