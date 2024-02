Forza Italia, Tajani segretario per acclamazione: "Chi sono i primi a complimentarsi"

24 febbraio 2024 a

Antonio Tajani eletto segretario di Forza Italia per acclamazione. Ma chi sono stati i primi a complimentarsi con lui? Lo ha confessato lo stesso Tajani dal palco del Congresso di Forza Italia, all'Eur. «Il primo messaggio che mi è arrivato è stato quello di Marina e Pier Silvio Berlusconi che inviano a tutti voi un augurio di buon lavoro anche in vista delle prossime elezioni europee. La famiglia Berlusconi continua a seguire nel rispetto dei ruoli la più bella creatura di Silvio B che è Forza Italia». Così Antonio Tajani dal palco del Congresso di Forza Italia che lo ha eletto all’unanimità segretario nazionale. «Grazie per la fiducia che mi avete concesso, per la stima e l’amicizia e l’entusiasmo dimostrato in questi due giorni».

"In Coppa senza Maradona": Tajani traghetta Forza Italia nell'era post Berlusconi

«Non sarò mai Maradona - ha proseguito Tajani - cercherò di far sì che questo movimento coinvolga il maggior numero di persone, conterò molto sugli amministratori locali, dando vita a una sorta di consulta dei sindaci». Lo ha detto Antonio Tajani, appena eletto segretario di Forza Italia, prendendo la parola dal palco di Forza Italia, all’Eur. «Noi siamo il Paese del diritto, sarò io - dice - il primo a rispettare le regole».