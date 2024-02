Ponte sullo Stretto, la sfida di Matteo Salvini: "La sinistra non mi fa paura"

21 febbraio 2024 a

Ponte sullo Stretto, dopo l'esposto di Pd e Alleanza Verdi Sinistra, la Procura apre un'inchiesta. Il vicepremier Salvini risponde per le rime e si dimostra sereno. «La Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti sul Ponte sullo Stretto. Io finché mi fate fare il ministro vado in ufficio per fare le opere pubbliche, non sarà la sinistra o qualche giudice o qualche giornalista a fermarmi o farmi paura». Così il leader della Lega, Matteo Salvini durante la chiusura a Cagliari della campagna elettorale per il candidato alla Regione Sardegna, Paolo Truzzu.

Intanto da sinistra arrivano gli attacchi di Nicola Fratoianni. «Il ministro Salvini, e con lui la Lega, reagisce con troppo nervosismo alla notizia dell’apertura dell’inchiesta della magistratura dopo l’esposto che Alleanza Verdi Sinistra e il Pd hanno presentato sul progetto del Ponte sullo Stretto». Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra in un video su X dall’aeroporto di Olbia. «Noi abbiamo soltanto chiesto una cosa semplice - prosegue l’esponente rossoverde che insieme a Bonelli e Schlein ha firmato l’esposto alla Procura di Roma - e sacrosanta: che ci sia piena trasparenza su una grande, gigantesca opera come il Ponte. Noi la riteniamo perfettamente inutile, un enorme spreco di risorse pubbliche. Ma pretendiamo - conclude Fratoianni - che chi la vuole fare garantisca la piena trasparenza delle procedure».