Ponte sullo Stretto di Messina, ecco come sarà: il video del progetto aggiornato

15 febbraio 2024

Approvata la relazione che aggiorna il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina. Un 'opera che "porterà lavoro, sviluppo e crescita non solo in due regioni affamate di infrastrutture e di lavoro, ma in tutta Italia", sottolinea il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in occasione del question time al Senato. "Infatti i dati di enti terzi, penso ad Open Economics, distribuiscono in tutta Italia le ricadute occupazionali e di ricchezza in tutte le Regioni. La prima regione ad incremento di Pil e posti di lavoro creati sarà la mia Lombardia. È un’opera che unisce l’intero Paese", rivendica Salvini.