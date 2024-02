Trattori, gli agricoltori cambiano strategia: "Annullata la manifestazione a Roma"

08 febbraio 2024 a

Annullata la manifestazione degli agricoltori in programma venerdì 9 febbraio in piazza San Giovanni. A quanto annuncia "Riscatto agricolo", infatti, ci sarà solo una delegazione di 10 trattori «a simbolo della protesta». I rappresentanti degli agricoltori restano, però, sul piede di guerra e chiedono al governo un incontro urgente per affrontare l'intera questione e individuare le soluzioni adeguate.

«Tutti i portavoce del Coordinamento Nazionale Riscatto Agricolo, Roberto Congia, Salvatore Fais, Andrea Papa e Maurizio Sanigagliesi - si legge nella nota - in riferimento alla manifestazione ipotizzata il 9 febbraio a Roma, comunicano che, a seguito delle valutazioni emerse ai presidi, si ritiene di non procedere con la manifestazione in programma ma di portare solo una delegazione di 10 trattori in piazza San Giovanni, a simbolo della protesta. Tutti i manifestanti con i loro mezzi agricoli resteranno a sensibilizzare l’opinione pubblica, rimanendo ai presidi, il tutto per non incrinare ulteriormente il grande appoggio sino ad oggi avuto da tutti i cittadini italiani che, già da molti giorni, stanno sostenendo e incitando la resistenza degli agricoltori, nonostante i tanti giorni di disagi che le manifestazioni hanno portato nelle strade italiane. Si resta in attesa di un incontro urgente con il Governo, il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste On. Francesco Lollobrigida e il presidente del Consiglio On. Giorgia Meloni, come da richiesta già avanzata tramite la Prefettura e la Questura di Roma. Diversamente nei prossimi giorni verranno valutate nuove e importanti manifestazioni. Venerdì 9 febbraio i coordinatori nazionali saranno al presidio di Roma a disposizione, in conferenza stampa, alle 11 e alle 17:30».