Trattori, Lollobrigida incastra Schlein: "Basta speculare sulla pelle degli agricoltori"

07 febbraio 2024

Vertenza trattori, Elly Schlein fa la furba e prova a scaricare sul governo Meloni la causa della protesta degli agricoltori italiani. Ma non è così e, come dimostra il ministro dell'Agricoltura nel suo post su Facebook, la protesta mette nel mirino soprattutto le politiche comunitarie in tema di regole e norme dell'alimentazione. Il segretario dem dimostra ancora una volta di aver perso una grande occasione.

"Cara segretaria Elly Schlein, capisco che per vostra abitudine è complicato ascoltare i cittadini fuori dai salotti delle ZTL. Occorrerebbe, però, fare un piccolo sforzo. È il momento che le forze politiche che hanno governato negli ultimi anni, appoggiando strenuamente le folli politiche "green" europee che hanno desertificato l'agricoltura italiana ed europea, si assumano le loro responsabilità. Fortunatamente, gli italiani sapranno giudicare".