Sanremo 2024, la decisione sulla protesta degli agricoltori: cosa farà Amadeus

E compromesso fu. Alla fine, la protesta dei trattori contro le politiche europee diffusasi in tutta Italia salirà anche sul palco dell’Ariston del Festival di Sanremo 2024, ma non proprio come avrebbero voluto gli agricoltori, bensì sotto forma di comunicato che verrà letto da Amadeus nella quarta serata di venerdì 9 febbraio: quella, per intenderci, dedicata alle cover. L’annuncio è arrivato tramite una nota Rai recitata nella conferenza stampa antecedente alla terza serata: “Le istanze degli agricoltori troveranno voce all’Ariston nonostante l’estrema frammentazione delle sigle e delle associazioni”. Quindi, sebbene risulti “impossibile ospitare alcuni rappresentanti sul palco, Amadeus leggerà un comunicato che porterà alla conoscenza del grande pubblico i problemi, le difficoltà e le richieste del mondo agricolo”. Un copione già visto nella scorsa edizione con il dibattito sull’opportunità di accogliere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Tale presa di posizione da parte della tv di Stato già era stata predetta dal coordinamento nazionale di Riscatto Agricolo, che però a sua volta aveva annunciato una rappresaglia: “Se non potremo salire sul palco dell'Ariston, saremo costretti a concentrare su Sanremo, a partire da venerdì, tutti i trattori dei presidi della Lombardia, del Piemonte e della Liguria, che già si stanno organizzando per potenzialmente raggiungere Sanremo entro venerdì o sabato mattina”. Chiara, quindi, era la volontà di presenziare fisicamente l’appuntamento, per far sentire le voci degli agricoltori in maniera più efficace. Anzi, rappresentava “l’unica soluzione accettabile per dare il giusto significato alla grave crisi che l'agricoltura sta vivendo, viste le accorate manifestazioni che da settimane stanno colpendo l'Europa intera e l'Italia da nord a sud”. Invece è arrivata la batosta, o forse un compromesso a ribasso. Bisognerà capire ora come si muoveranno i trattori nei confronti di questa delibera.

Intanto, i 7 mezzi agricoli partiti da Melegnano (piccolo comune della provincia milanese) sono arrivati nella città ligure del Festival dopo aver percorso circa 250 chilometri. Per essere poi scortati dalla polizia fino al teatro Ariston, casa della kermesse condotta da Amadeus. Mentre altri trattori si riverseranno a Roma in zona San Giovanni.