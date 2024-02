Trattori, il piano di Giorgetti: "Esenzione Irpef in Milleprop

08 febbraio 2024 a

Riflettori puntati sulla vertenza trattori e sulle richieste degli agricoltori. Il governo Meloni sta lavorando alacremente per trovare una soluzione alle richieste delle aziende agricole in ginocchio. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti apre all'introduzione dell'esenzione Irpef già all'interno del decreto Milleproroghe.

«Fermi gli interventi già adottati e tutte le altre misure agevolative vigenti per il comparto agricolo, è in corso di valutazione l’intervento in materia di esenzione dall’Irpef per gli imprenditori agricoli che necessitino di un effettivo sostegno, eventualmente prevedendo specifiche franchigie. Tale misura, quindi, potrà essere inserita nel primo veicolo normativo utile che potrebbe essere anche il decreto legge Milleproroghe, attualmente all’esame della Camera dei deputati». Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso del question time al Senato, in risposta a un’interrogazione sull’incremento dell’Irpef agricola nel quadro dell’attuale livello di pressione fiscale.