Mps, Matteo Salvini orgoglioso: "Alle spalle la fallimentare stagione Pd"

«Sono orgoglioso e soddisfatto dei risultati di bilancio comunicati da Mps. Bene abbiamo fatto a sostenere le potenzialità della Banca anziché svenderla», rivendica Matteo Salvini. «Con utili superiori ai 2 miliardi, un patrimonio largamente in eccesso rispetto alle soglie regolamentari, Mps torna a generare valore al servizio del Paese. La banca è diventata una risorsa per le famiglie e le imprese italiane che restituisce dopo 13 anni, sotto forma di dividendo, circa 315 milioni», aggiunge il vicepremier e leader della Lega.

La scommessa "vincente" di Mps: gli investitori credono nel governo

«Non si tratta solo di risultati sporadici ma l’evidenza incontrovertibile di un nuovo corso rispetto alla stagione fallimentare del Pd - conclude Salvini - frutto dell’intensa attività di riorganizzazione e potenziamento dell’Istituto di Siena, confermata con il successo del recente collocamento in Borsa del 25 per cento del suo capitale. Tutte attività che noi abbiamo lealmente e convintamente sostenuto anche quando in pochi ci credevamo».