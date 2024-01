“Meloni occupa la Rai”, ma è una fake news. La figuraccia di Repubblica

Luigi Frasca 31 gennaio 2024 a

Ci risiamo. Repubblica tuona contro l'informazione Rai e in particolare contro il telegiornale della rete ammiraglia del servizio pubblico: «Il Tg1 è tutto per Meloni: a dicembre Schlein oscurata e appena 30 secondi al Pd. Per l’opposizione parla solo Conte», il titolo dell'articolo apparso nell'edizione di ieri. Insomma, se è così saremmo davanti a tele-Meloni... Ma siamo sicuri che i dati dicano quanto sostenuto da Repubblica? Il pezzo cita i rilevamenti dell’Osservatorio di Pavia, in particolare il Monitoraggio mensile del pluralismo politico nelle reti Rai. E secondo il quotidiano diretto da Maurizio Molinari nelle reti del servizio pubblico l'opposizione, anzi il Pd, è sparita. «La segretaria Elly Schlein non parla mai direttamente – neppure per sbaglio - nel Tg della rete ammiraglia (...). Mentre nello stesso periodo il leader del M5S parla 24 volte», si legge nell'articolo. Peccato che i dati dicano altro.

Dallo stesso documento dell'Osservatorio di Pavia relativo al periodo 1-31 dicembre 2023 emerge che proprio all'interno del Tg1 la segretaria dem è stata la leader più esposta, più di Giorgia Meloni (e anche del presidente Sergio Mattarella...). Insomma, tutto il contrario. Dati confermati dal rapporto dell'Agcom: «Il pluralismo politico-istituzionale in Televisione 1-31 dicembre 2023». Partiamo dai partiti. Sempre all'interno del Tg1 il tempo di parola di esponenti del Pd è praticamente analogo a quelli di Fratelli d'Italia: 17,3 per cento contro 19,8. Poco meno il Movimento 5 Stelle: 15,38 per cento. Se ancora ci fossero dubbi, c'è la «classifica» della presenza dei soggetti istituzionali e politici nel telegiornale di Rai1 che taglia la testa al toro. Al quarto posto per tempi di parola c'è Conte con 6:57 minuti. Andiamo sul podio. La premier Meloni è solo terza con 7:14 minuti, il 6,12 per cento del totale. Posto d'onore per il capo dello Stato: Mattarella al Tg1 nel dicembre scorso ha parlato per 8 minuti e 45 secondi. Chi c'è al primo posto? Neanche a dirlo, proprio la «censurata» Schlein che ha parlato agli italiani per 11:14 minuti, più di tutti.

Ciliegina sulla torta nel pomeriggio è arrivata la precisazione della Rai: «In riferimento all’articolo pubblicato su Repubblica.it, sui dati dell’Osservatorio di Pavia relativi alla presenza dei leader politici nel Tg1 nel mese di dicembre, la Rai precisa di aver ricevuto una lettera da parte dell’Osservatorio in cui si sottolinea che "per un errore di codifica nel nostro database, che abbiamo provveduto a correggere, la segretaria del Pd, Elly Schlein, non era inclusa nella precedente reportistica". L’Osservatorio, pertanto, si scusa con Rai e la Commissione parlamentare di Vigilanza per l’errore e per l’eco mediatica che questo ha suscitato». Nello specifico, i dati completi per il mese di Dicembre, registrano per la segretaria Schlein un «totale presenza» nel Tg1 di 10 minuti, di 8 minuti nel TG2 2 di 6 minuti nel TG3. Più complessivamente, sempre secondo l’Osservatorio di Pavia «nel trimestre giugno-dicembre 2023, la percentuale di tempo in voce del Governo, pari al 25,5% del totale, risulta leggermente inferiore alla quota media di tempo in voce registrata per l’Esecutivo nelle legislature precedenti, collocata intorno al 30%».