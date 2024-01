Caso Repubblica, Giannini si difende: "Non sono un servo sciocco"

30 gennaio 2024 a

Le polemica tra premier Meloni e Repubblica sul tema delle privatizzazioni tiene ancora banco nella puntata di Dimartedì in onda il 30 gennaio. In studio c'era Massimo Giannini di Repubblica che prova a rispondere alle polemiche.

"A me questo non interessa - dichiara Giannini parlando con Floris - Io rifiuto il meccanismo che ha usato Giorgia Meloni col quale attacca un giornale per interposto editore. A me dell'editore non interessa niente. Io non sono né il servo sciocco né l'utile idiota del mio editore. Ho la mia testa e penso. E ti dico che sbagli su certe cose. Ho il diritto di farlo. Pare di no. Pare che questo diritto man mano venga sempre più ristretto e conculcato".