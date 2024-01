Prima di domani, Capezzone svela il gioco della sinistra: "Così non ci sto"

30 gennaio 2024 a

a

a

La sinistra fa la furba anche sul caso Ilaria Salis. Per mesi nessuno ne ha parlato e adesso c'è anche chi si indigna persino col governo. Se n'è parlato nel corso della puntata di "Prima di domani" in onda il 30 gennaio su Rete4. Ospite in studio Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero che punta il dito contro l'atteggiamento ipocrita della sinistra.

+"Non ci sto a fare il processo a Giorgia Meloni. Ora il papà ci dice che fino a settembre neanche loro stessi avevano avuto piena co0ntezza della situazione. Si è messa in moto e io spererei che tutta l'Italia fosse nella tristezza almeno a supporto di questo. Si è messa in moto la macchina Meloni-Tajani che è la macchina che ha portato in Italia Patrick Zaki.