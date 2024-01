Meloni in collegamento con Villadei: "Questa missione rafforza la posizione dell'Italia"

25 gennaio 2024 a

«Questa missione consente all’Italia di rafforzare la propria posizione nell’ambito dell’economia spaziale, nell’ambito delle attività in orbita bassa. Permette alla nostra comunità scientifica, accademica e industriale di fare progressi estremamente significativi». Così il premier Giorgia Meloni, in collegamento video dal Colosseo con il Colonnello dell’Aeronautica Militare, Walter Villadei, a bordo della ISS per la missione Axiom Space 3 (Ax-3). «So che durante la quarantena avete mangiato e mangerete italiano e anche di questo vogliamo ringraziarvi: grazie di aver accettato di essere ambasciatori della candidatura della cucina italiana a patrimonio materiale dell’Unesco, portare in orbita la cucina italiana ci consente una valorizzazione assoluta di una grande eccellenza italiana», ha detto poi. Immediata e divertita la replica di Villadei: «Alimentarci con solo cibo e ricette italiane è stato un modo straordinario di accompagnare il decollo dell’equipaggio e ha reso la nostra la miglior quarantena della storia delle quarantene degli astronauti...».

«La nostra Nazione è idealmente con lei in questo momento, tifa per lei e spera che si possa fare sempre di più, andare sempre avanti, continuare con l’entusiasmo che ci sta raccontando a non immaginare che ci debbano essere dei limiti precostituiti», ha continuato la leader di Fratelli d'Italia. «Dobbiamo ricordare che l’attività di ricerca che state portando avanti contribuirà anche al progresso della conoscenza, per esempio sul tema delle malattie neurogenerative, a migliorare i trattamenti per la fertilità nelle donne. Sono temi di grande attualità e importanza, non solo per l’Italia ma per tutto il mondo. Da una parte quindi c’è questo grande entusiasmo e orgoglio che dall’altra diventano mattoni, risposte concrete che possono migliorare la ricerca e conseguentemente la vita dei nostri cittadini. Quello che state facendo è estremamente prezioso e sono contenta di avere questa occasione per aiutare ad accendere i riflettori su un mondo che spesso ci pare lontano e di cui non capiamo sempre tutto», ha aggiunto il presidente del Consiglio.