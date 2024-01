Quarta Repubblica, Giorgia Meloni sulla candidatura: "Ecco quando deciderò"

22 gennaio 2024 a

«Vediamo, vediamo. Penso che deciderò all’ultimo, quando si formano le liste». Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha risposto al conduttore di Quarta Repubblica, Nicola Porro, alla domanda se si candiderà alle elezioni europee. «Si figuri se non considero importante misurarmi con il consenso dei cittadini. È l’unico elemento che conta per me. I cittadini che dovessero votare per una Meloni che si candida in Europa sanno che non ci va, ciò non toglie che se vogliano confermare o non confermare un consenso, anche quella è democrazia. Per me potrebbe essere importante verificare se ho ancora quel consenso». La possibilità che mi candidi alle prossime europee «è al 50%, voglio creare un po' di suspence. Ma davvero interessa solo questo? Vediamo».

Il premier ha affrontato anche il tema dello scontro politico con la sinistra. «Per quello che mi riguarda Pd e M5S sono due facce della stessa sinistra - ha proseguito Meloni - Poi chi si candida a essere leader di questa opposizione credo che debbano sceglierlo i cittadini e non io. Se parliamo della dinamica europea storicamente il confronto è tra Conservatori e Partito socialista, lì l’interlocutore naturale è il Pd anche perché la posizione del M5S è marginale». Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Quarta Repubblica su Retequattro.