Quarta Repubblica, l'attacco di Sallusti: "Cosa fa Magistratura democratica"

11 dicembre 2023 a

a

a

Caso magistratura, se ne parla nel corso della puntata di Quarta Repubblica in onda l'11 dicembre su Rete4. Ospite in collegamento con Nicola Porro c'era il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, che ha puntato il dito contro quei pochi magistrati che fanno delle loro idee un manifesto politico. “Tutti siamo indipendenti a parte che dalle nostre idee - ha detto Alessandro Sallusti nel corso di Quarta Repubblica - Magistratura democratica di queste idee ne ha fatto un manifesto politico".

"Non vogliono integrarsi": Mieli spiazza tutti sugli islamici

Poi Sallusti passa in rassegna gli episodi autoritari avvenuti in Italia negli ultimi anni: "In questo Paese negli ultimi 40 anni sono successi 3 episodi autoritari: quando Amato mise le mani nei conti degli italiani, quando Monti mise all’indice chi aveva suv e barche e quando Conte mise il greenpass". Infine la stoccata alla sinistra sul tema immigrazione: “Mi chiedo perché la sinistra si mette nelle mani di gente che vuole fare soldi con il problema dell’immigrazione, ma mettetevi nelle mani di gente seria e non di Casarini!”.