Quarta Repubblica, la verità di Bruno Vespa: "A cosa puntava Hamas"

Lo scontro in corso in Medio Oriente fa ancora molto discutere analisti e commentatori. Se n'è parlato anche nel corso della puntata di "Quarta Repubblica" in onda il 27 novembre su Rete4. Ospite in studio Bruno Vespa che ha affrontato il tema dell'obiettivo di Hamas nell'attacco dello scorso 7 ottobre. Secondo il giornalista, i terroristi volevano proprio suscitare una reazione forte da parte dell'esercito israeliano. Ancora più forte di quella che in realtà c'è stata.

“Hamas ha fatto quello che ha fatto perché puntava a una reazione superiore di Israele rispetto a quella che ha avuto -a detto Bruno Vespa - Che tutto l’orrore del 7 ottobre venga archiviato è inammissibile". Poi Vespa ha anche affrontato il discorso delle violenze durante la manifestazione di sabato 25 novembre. “Questa intolleranza macchia questa manifestazione". ha tagliato corto Vespa.