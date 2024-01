Istituto Piepoli, ultimo sondaggio su Meloni: "Dove conquista i voti"

18 gennaio 2024 a

Fratelli d'Italia ancora in salita. Secondo le rilevazioni dell'Istituto Piepoli, gli italiani premiano ancora una volta il partito del premier. Ne ha parlato Livio Gigliuto, presidente esecutivo dell'Istituto Piepoli, su RaiNews24. Fratelli d'Italia cresce dello 0,5% e sale al 30%. Gli altri partiti del centrodestra, invece, calano di mezzo punto percentuale: La Lega scende all'8,5% e Forza Italia al 7%. Per questo Livio Gigliuto, presidente esecutivo dell'Istituto Piepoli, mette in evidenza una tendenza che sembra essersi consolidata.

"Meloni piace all'elettorato di centrodestra anche tra le fila di Lega e Forza Italia - ha detto in televisione Livio Gigliuto - Anche per questo la candidatura di Meloni alle elezioni europee è nell'ordine delle cose. Discorso diverso, invece per la coalizione di centrosinistra dove Schlein piace all'elettorato dem ma ha meno capacità di attrarre l'elettorato grillino. Tutto questo mette in evidenza che il centrosinistra non è una vera coalizione. Oltretutto c'è una flessione nella fiducia in Schlein anche nel centrosinistra".