Bonaccini, lapsus clamoroso: “Ho incontrato Vannacci”. Meloni se la ride

Lapsus virale di Stefano Bonaccini durante la firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra governo e Regione Emilia-Romagna. Parlando delle iniziative regionali in vista di Expo 2025 il governatore confonde il nome del commissario italiano ad Osaka Mario Vattani con quello del generale Roberto Vannacci, tra le risate della platea. “A Kobe abbiamo incontrato i dirigenti del supercomputer più potente al mondo e siamo stati a incontrare il commissario Vannacci. Ho sbagliato, è la cronaca di questi giorni. Adesso non ricordo il cognome è il commissario dell’Expo di Osaka nel 2025”, afferma il governatore dem, accogliendo il suggerimento della platea, anche di Giorgia Meloni, e correggendo Vannacci con Vattani.

Il presidente del Consiglio, immortalata sorridente in platea per l’inciampo del governatore, è poi tornata sul tema all’inizio del suo intervento sottolineando divertita: “Sappiamo già quale sarà la cosa di cui si parlerà di più in questa mattinata”. Il generale e autore del libro ‘Il mondo al contrario’ è proprio sulla bocca di tutti.