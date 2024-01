Un giorno da pecora, Meloni compie 47 anni e assicura: “A Palazzo Chigi fino ai 50”

15 gennaio 2024 a

Giorgia Meloni compie 47 anni e nel corso della giornata speciale ha deciso di concedersi per un simpatico botta e risposta con la trasmissione Un giorno da pecora, in onda su Radio 1. Il premier è stato accolto dai due conduttori, Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, con una torta con la scritta ‘Auguri Giorgia’, con tanto di palloncini per la festa. La leader di Fratelli d’Italia ha ricevuto una valanga di auguri di buon compleanno: “Tra quelli che mi hanno fatto gli auguri c’è Matteo Salvini, che ho incontrato. Ammetto che sul mio telefono attualmente ci sono 1400 messaggi inevasi, di solito rispondo a tutti ma per la prima volta in vita mia mi sa che non riuscirò a farlo. Non lo so se Elly Schlein mi ha fatto gli auguri, me li ha fatti Giuseppe Conte, il suo è stato tra i primi che ho letto, me li ha mandati molto presto. Quelli che sono riuscita a vedere sono quelli della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e del premier britannico Rishi Sunak. Quanti anni mi sento? 47, forse anche 48 o 49 in questo periodo. Grazie a tutti, spero di riuscire a rispondere, semmai verso marzo-aprile, vi voglio bene grazie”.

Poi tra risate e battute ecco la rivelazione delle fatiche del ruolo: “Un anno a Palazzo Chigi vale una legislatura intera, un annetto ti sembrano cinque… Il regalo che vorrei ricevere? Poter dormire”. Infine, ai conduttori che le domandavano se sarà ancora a Palazzo Chigi quando ne compirà 50, Meloni ha risposto così: “Sarà a gennaio 2027, allora per forza, ci tocca”. Un messaggio chiaro a tutti i critici.