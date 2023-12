Superbonus, il pressing di Forza Italia: chi riguarda la proposta di proroga

Gianni Di Capua 28 dicembre 2023 a

Oggi in Consiglio dei ministri Forza Italia vuole portare un decreto legge sul Superbonus. Antonio Tajani ha dichiarato che: «Stiamo lavorando per una proroga del superbonus, soprattutto per chi ha i lavori oltre il 70% vedremo se nel Milleproroghe o in altre soluzioni legislative». Il braccio di ferro con il Mef, insomma, continua. Giancarlo Giorgetti, strenuo sostenitore dello stop al bonus, ribadisce la linea: «Io ho i dati degli ultimi mesi che vanno addirittura peggio, in termini di uscite per la finanza pubblica, rispetto a quelli previsti dalla Nadef. Poi il Parlamento deciderà, ma per quanto mi riguarda so in cuor mio il limite di quello che posso fare e lo dirò in Consiglio dei ministri», assicura.

Non solo. «Con grande prudenza e con grande coraggio bisogna uscire da questo Lsd che abbiamo preso per 4 anni- dice senza usare mezzi termini - e piano piano eliminare tutte queste misure che non ci possiamo permettere». Secondo FI, in ogni caso, la trattativa tra Tajani e Giorgetti c’è ed è in una fase «avanzata», assicura il capogruppo azzurro in commissione Bilancio alla Camera Roberto Pella. E se, nelle prime bozze che circolano, un intervento in materia non c’è, è lo stesso Pella a immaginare una soluzione: ci potrà essere «una proposta che arrivi direttamente da Palazzo Chigi con un emendamento che potrà essere proposto nell’ambito del milleproroghe. Al di là dello strumento, vogliamo garantire una soluzione che permetta di salvaguardare il quadro economico»