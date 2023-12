Superbonus, raggiunto l'accordo nel governo: pronto il decreto ad hoc

28 dicembre 2023 a

Prima della riunione del Consiglio dei ministri a palazzo Chigi sarebbe stato raggiunto un accordo sul dossier relativo al superbonus. Il vertice prima del Cdm ha visto protagonisti i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. L’intesa dovrebbe portare a un nuovo provvedimento ad hoc, e non a una norma contenuta nel Milleproroghe. La notizia è stata confermata ufficialmente dall’account X di Forza Italia: «Accordo positivo su #SuperBonus. Grazie all’impegno di #ForzaItalia saranno tutelati imprese e cittadini, soprattutto quelli più deboli che non dovranno restituire soldi per i lavori non conclusi e verranno sostenuti per completarli. Passa la linea del Buongoverno di #ForzaItalia».

Ieri era emerso che si cercherà di evitare la decadenza del bonus per coloro che hanno presentato la Cilas ma non hanno completato del tutto i lavori. Oggi inoltre, secondo quanto filtra, si è deciso che il meccanismo previsto dalla norma valuterebbe l’effettivo stato di avanzamento dei lavori al 31 dicembre, e lo Stato coprirebbe la percentuale mancante per raggiungere il 110%. Parte della trattativa verterebbe anche su una sanatoria nell’eventualità in cui non si riuscisse a coprire i lavori, per evitare che i cittadini paghino le sanzioni.