Fratelli d'Italia compie 11 anni. Meloni: “Ancora tanta strada da fare insieme”

21 dicembre 2023 a

a

a

Un giorno di festa per Fratelli d’Italia. Nel 2012 Giorgia Meloni, Ignazio La Russa e Guido Crosetto fondavano il nuovo partito all’interno del centrodestra ed ora, a 12 anni di distanza, il premier festeggia la ricorrenza, con FdI che è sempre la prima forza nei sondaggi. “11 anni fa nasceva Fratelli d’Italia. Una comunità forte, unita e solida della quale sono profondamente fiera. Molta strada abbiamo già fatto e tanta altra ne abbiamo ancora davanti a noi. E la percorreremo, come sempre, per la cosa che amiamo di più, che è questa Nazione. Per quegli italiani che sperano in un’Italia migliore, per tutti, anche per quelli che non ci hanno votato, perfino per quelli che ci detestano. Perché è giusto così e perché lo abbiamo promesso. E lo faremo insieme. Come abbiamo già fatto. Viva Fratelli d’Italia” il messaggio social del presidente del Consiglio, che ha allegato anche una foto con gli altri due fondatori di FdI, il presidente del Senato La Russa e il ministro della Difesa Crosetto, sorridenti in uno scatto d'annata.