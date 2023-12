Meloni, vertice notturno con Macron e Scholz. Vino e t-shirt, spunta la foto

14 dicembre 2023 a

Vertice notturno a Bruxelles tra Giorgia Meloni, Emmanuel Macron e Olaf Scholz. Rimbalzano sul web le foto dell'incontro informale tra i capi di governo di Italia, Francia e Germania al bar dell’hotel Amigó. Lo scatto "rubato" mostra i tre leader al tavolo in atteggiamento informale (il tedesco è in t-shirt) davanti a due bicchieri di vino rosso per gli uomini, bollicine per lei, e un tagliere di affettati. Secondo quanto si apprende, Meloni e Macron hanno parlato per almeno un’ora, poi sono stati raggiunti da Scholz. È possibile che al centro del colloquio ci fosse il negoziato in corso sul nuovo patto di stabilità anche se, almeno formalmente, è materia che spetta ai ministri delle finanze dei rispettivi Paesi.

"La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a margine dei lavori del Consiglio europeo, ha incontrato e continuerà a incontrare diversi leader per confrontarsi sui principali temi all’ordine del giorno del summit. Un metodo che conferma quanto sottolineato dalla stessa presidente Meloni in occasione delle comunicazioni in Parlamento quando ha affermato che fare politica estera vuol dire parlare con tutti", riferiscono fonti di Palazzo Chigi. Nel pomeriggio di ieri Meloni ha incontrato la Presidente della Repubblica del Kosovo, Vjosa Osmani, poi nella serata di ieri il lungo scambio di vedute con il presidente Macron a cui si è aggiunto in un secondo momento anche Scholz. Questa mattina, prima dell’avvio dei lavori formali del Consiglio, la premier ha incontrato il Primo ministro ungherese,