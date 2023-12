Coffee Break, “errore desolante”. Pure Faraone strapazza Schlein sul no ad Atreju

14 dicembre 2023 a

Elly Schlein non sarà ad Atreju dopo l’invito di Fratelli d’Italia a partecipare all’edizione del 2023. Il rifiuto della leader del Partito democratico alla partecipazione alla festa viene commentato dal deputato di Italia Viva, Davide Faraone, ospite della puntata del 14 dicembre di Coffee Break, il programma televisivo mattutino di La7 condotto da Andrea Pancani: “Le feste di partito funzionano meglio quando il partito è al governo. Io ricordo, quando Matteo Renzi era segretario del Pd, che ci fu una Festa dell’Unità in cui tutti i capi di Stato europei, che allora erano anche i capi del Partito Socialista Europeo, vennero a quell’evento. Credo che ci sia un legame sulla portata della festa. Poi posso dire che secondo me Elly Schlein sbaglia a non andare ad Atreju, davanti ad un invito di una forza politica partecipare a quella festa non vuol dire aderire a quel partito, vuol dire esprimere la sua opinione. Tra l’altro, visto il tentativo di Giuseppe Conte di costruirsi una leadership più forte rispetto a quella del Pd, probabilmente fare un po’ quel gioco che la Meloni ha tentato e tenta di fare, di polarizzare su di lei, sarebbe servito prima di tutto al Pd. È stato l’ennesimo errore, non so chi la guida o chi la consiglia, ma è veramente - dice con un sospiro concludendo il discorso - desolante”.