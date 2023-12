Tagadà, Montaruli sbugiarda la sinistra: "Smentiti su accordo Italia-Albania"

14 dicembre 2023 a

Accordo Italia-Albania, la Corte Costituzionale di Tirana sospende il piano stipulato tra Meloni e Rama sulla gestione dei flussi migratori. Se n'è parlato nel corso della puntata di Tagadà in onda il 14 dicembre su La7. In collegamento da Atreju c'era Augusta Montaruli di Fratelli d'Italia che ha fatto notare come la sospensione della Corte Costituzionale di Tirana dimostra proprio che l'Albania è un Paese democratico, smentendo così la stessa opposizoione italiana.

"Non siamo assolutamente preoccupati rispetto a questa sospensione. Mi sembra che sia un atto dovuto perché c'è stato un ricorso presentato da un'opposizione in Albania e quindi la Corte Costituzionale ha semplicemente sospeso in attesa di pronunciarsi e poi far pronunciare il Parlamento. Quello che è stata sospesa è la pronuncia del Parlamento in attesa di valutare il pronunciamento sul ricorso che c'è stato. Questa vicenda dimostra una cosa: che l'opposizione aveva contrastato il protocollo tra Italia e Albania dicendo che l'Albania non è un Paese dove si rispettano i diritti umani e che non è una democrazia. Invece tutto questo dimostra proprio che c'è una democrazia perché c'è un'opposizione che fa un ricorso, un organo giurisdizionale che dà tutte le garanzie possibili e c'è un Parlamento che democraticamente si pronuncia. Quindi l'unico dato certo di questa vicenda è che l'opposizione italiana è stata semplicemente smentita".