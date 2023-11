Beppe Grillo, già pronto il prossimo show. M5S nel panico: "Che farà adesso?"

14 novembre 2023 a

Beppe Grillo è tornato alla carica. La partecipazione del Garante grillino alla trasmissione di Fabio Fazio "Che tempo che fa" in onda domenica 12 novembre sul Nove ha mandato letteralmente in tilt il M5S. All'interno del movimento, infatti, tutti si chiedono quale sia il suo futuro e se il suo blitz televisivo sia il primo passo verso ulteriori iniziative politiche o l'inizio di un impegno sui palcoscenici d'Italia.

Senza De Masi e Maranzana ora Grillo è da solo: leader azzoppato

Se ne parla in un articolo pubblicato il 14 novembre sul Corriere della Sera che sottolinea il dubbio che serpeggia negli ambienti grillini: le incursioni del Garante diventeranno una costante in gradi di distogliere l'attenzione dalle mosse parlamentari stellate? Il Corriere della sera dà già una prima risposta: "L'unica certezza è fissata per l'8 febbraio: al teatro comunale di Lacedonia (Avellino), parlerà della sua religione, l'Altrove.