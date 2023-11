Beppe Grillo leader senza più autori. Il comico resta solo

Gianfranco Ferroni 14 novembre 2023 a

Ormai il leader è solo: Beppe Grillo non ha più autori. E vederlo da Fabio Fazio, a Che tempo che fa su Discovery, ha fatto riflettere numerose persone che avevano accompagnato, tanti anni fa, la sua scelta di sconvolgere il mondo della politica. Il gruppo originario è scomparso, per limiti di età, che poi vuol dire la fine della vita. L’ultimo ad andarsene è stato Domenico De Masi, che per Grillo è stato un elemento prezioso, per trovare le nuove strade della comunicazione.

Ma è stato nel 2019 che il leader del Movimento 5 Stelle ha perso il suo vero stratega, Franco Maranzana, definito come “un uomo unico, un personaggio straordinario, un genio dell’anticonformismo, geologo che ha indirizzato Grillo nelle questioni energetiche e politiche. Uno scienziato che aveva studiato all’Imperial College di Londra, per poi lavorare al ministero degli Affari Esteri e quindi “esplorare” il mondo. Grande Ufficiale della Repubblica, “pensava l’impensabile”. Assenze davvero pesanti, per Grillo.