Nobili: massimo impegno per Roma nel rush finale verso Expo 2030

08 novembre 2023 a

a

a

“Abbiamo incontrato e audito in Consiglio Regionale i rappresentanti del Comitato Promotore Roma Expo 2030 e della Fondazione Roma Expo 2030 e abbiamo registrato una totale convergenza e un comune fortissimo impegno per sostenere la candidatura di Roma ad ospitare Expo, con ancora più determinazione in queste ultime decisive settimane che ci separano dalla decisione del BIE di Parigi” dichiara Luciano Nobili, Presidente della Commissione Speciale Expo 2030 e Grandi Eventi “siamo consapevoli che la più ampia convergenza politica e istituzionale possibile sia fondamentale agli occhi di chi dovrà decidere e l’immagine che l’Italia è riuscita a garantire di un Paese unito nel sostenere la candidatura della sua Capitale può avere un peso decisivo. Il ruolo del Campidoglio, quello del Governo nazionale e quello della Regione, insieme verso lo stesso obiettivo, al di là dei colori politici, è un grande elemento di forza. E la Regione che ha già profuso molto impegno lo rilancerà in queste ultime settimane. Siamo al lavoro, di concerto con il Presidente Rocca e la vice Presidente Angelilli, insieme ai membri della commissione rappresentativi di tutte le forze politiche, per promuovere e sostenere tutte le iniziative utili che si svolgeranno nelle prossime decisive giornate, da Parigi a Bruxelles”..

“Con il Presidente del Consiglio regionale Aurigemma - continua Nobili - abbiamo ringraziato il dottor Livio Vanghetti, Direttore della strategia del Comitato Expo 2030 e il presidente della Fondazione Expo 2030 Massimo Scaccabarozzi per il grande lavoro fatto in questi mesi e per il coinvolgimento di tanti stakeholders cittadini, regionali, nazionali. Un lavoro prezioso che dovrà continuare nell’interlocuzione positiva delle imprese con le istituzioni. “Roma, Lazio, Italia: questo è il tridente impegnato a sostegno della candidatura Il tema dei grandi eventi è fondamentale per le grandi aree urbane, dobbiamo avere la capacità di cogliere le opportunità – ha spiegato Nobili - Roma, da questo punto di vista, attraversa una fase molto positiva: la Ryder Cup è stata un grande successo, ci sono gli Europei di atletica 2024 e il Giubileo 2025. La candidatura per l’Expo rappresenta una sfida certamente complessa ma con ricadute incredibili dal punto di vista dello sviluppo, potrebbe generare una ricaduta sul Pil pari quasi a 50 miliardi di euro, con oltre 30 milioni di visitatori previsti e la possibilità di generare 300mila nuovi posti di lavoro. L’economia legata ai grandi eventi è ormai fondamentale per lo sviluppo e la crescita delle grandi capitali, anche in termini di infrastrutture che si realizzano e di servizi da offrire a tutti i cittadini. I grandi eventi cambiano il volto delle città, sono un’occasione unica di investimenti, riqualificazione, futuro. Più sviluppo e posti di lavoro sul nostro territorio, più investimenti e opportunità per Roma e per tutto il Lazio, eventi che producano una crescita condivisa: questo è l’obiettivo”.