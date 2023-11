Elly Schlein incalzata da Floris: "E che vuol dire?", attimi di gelo a Dimartedì

Gabriele Imperiale 07 novembre 2023 a

Elly Schlein all’attacco della maggioranza. Ospite di Giovanni Floris a Di Martedì su La 7, il segretario del Partito Democratico spara a zero sul centrodestra. Rai, Albania, riforma costituzionale e scherzo a Giorgia Meloni: Schlein attacca su tutto. Nel suo mirino, il servizio pubblico. “Il metodo è la scelta degli amici e di quelli politicamente più vicini – dice il leader del centrosinistra – Non c’è logica aziendale in quello che sta facendo il governo”. E a testimonianza di quello che dice, arriva a citare gli ascolti e annuncia: “Noi stiamo preparando una riforma per rendere indipendente la Rai”.

Schlein che scredita l’accordo estivo sui migranti fatto da Meloni con l’Albania: “Questo accordo non è neanche un accordo perché in questo Paese gli accordi internazionali devono passare dal Parlamento - dice la democratica, che in più sottolinea – viola il diritto internazionale, il diritto europeo e anche la nostra Costituzione”. Schlein che ironizza chiedendo a Floris: “Che fanno? Fanno una sezione del tribunale – per decidere sulle richieste di asilo - in Albania?”.

Leader del PD che lancia pesanti accuse sul premierato. “Oggi i cittadini votano il Parlamento che poi da la fiducia al governo – dice Schlein – domani una sola persona potrebbe decidere al posto del Parlamento”. “Stanno facendo peggio di Orban” attacca furiosamente il segretario. E sul caso dello scherzo dei comici russi a Meloni: “I veri comici ce li abbiamo al governo – dice Schlein – hanno provato a minimizzare quella che è stata una grave falla nel sistema di comunicazione che riguardano la sicurezza nazionale”.

All'inizio dell'intervista, tuttavia, c'è stato un attimo di gelo che ha riportato alla mente l'"incidente" di Otto e mezzo, quando Lilli Gruber ha detto a Schlein: "Lei oggi ha detto, parlando di Lampedusa, che è la dimostrazione del fallimento delle politiche di esternalizzazione del governo. Ma chi la capisce se lei parla così?". Parlando dell'atteggiamento, a suo dire, sulla difensiva dell'esecutivo, le segretaria dem ha detto che "Meloni ha eletto il vittimismo a forma di governo". "E che vuol dire?" ribatte Floris, che tuttavia non affonda il colpo e lascia che la leader dem ribadisca, col suo stile, il concetto...