In Onda, che botta il sondaggio di Ghisleri sul Pd: Schlein pietrificata

C'è ospite Elly Schlein nel salotto, non certo ostile, di In Onda domenica 5 novembre. La segretaria del Pd intervistata da Marianna Aprile e Luca Telese sciorina le sue critiche al governo di Giorgia Meloni, ma l'imbarazzo si fa palpabile quando è il momento del sondaggio di Alessandra Ghisleri. La fondatrice di Euromedia Research presenta infatti un focus dedicato alle forze di minoranza. La domanda è netta: quale partito sta facendo l'opposizione migliore? Oltre il 44 per cento degli intervistati non sa o non risponde, e già questo è indicativo. Al netto di questo dato, dal sondaggio emerge che il partito che sta facendo meglio l'opposizione per gli italiani non è il Pd ma il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte (14,3 per cento). Schlein e compagni sono dietro, al 12,1 per cento. Sul volto della segretaria del Pd, inquadrata mentre Ghisleri commenta i dati, un sorriso imbarazzato.

Finita qui? Neanche per sogno. "Un altro dato interessante è che un elettore su cinque del Partito Democratico non si riconosce nell'opposizione del Pd - spiega la sondaggista - mentre il 76%" degli elettori del "Movimento 5 Stelle è molto convinto". Insomma, l'opposizione del Pd è meno riconoscibile, argomenta Ghisleri. Nel sondaggio vengono poi riportati i temi su cui l'opposizione dovrebbe puntare secondo gli intervistati. In testa c'è la lotta all'inflazione, poi via via sanità, pensioni, occupazione. Spicca in fondo alla "classifica" il tema dei diritti civili al due per cento e rotti, che Schlein ha cavalcato per mesi. Un bagno di realtà per la leader dem.