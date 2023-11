Elly Schlein non si smentisce: nuovo assalto al governo sull'alluvione

05 novembre 2023 a

C'è una responsabilità politica dei danni causati dal maltempo? Con questa domanda Luca Telese, il conduttore di In Onda, ha avviato l'intervista a Elly Schlein che, nell'ultima puntata del programma di approfondimento giornalistico, ha ripetuto quanto già affermato nei giorni scorsi. Invece di limitarsi a pronunciare parole di vicinanza alle popolazioni colpite dalla tempesta Ciaran, prima fra tutte quella della Toscana, la segretaria del Partito Democratico ha infatti puntato il dito contro il governo Meloni e riportato all'attenzione dell'opinione pubblica i teoremi legati al rispetto dell'ambiente. "Al governo c'è chi continua a negare l'emergenza climatica", ha affermato Schlein, attirando così la risposta del premier.

La sinistra fa sciacallaggio. Ora l'alluvione è colpa del governo

Incitata dai conduttori a esprimersi sull'alluvione che ha travolto e messo in ginocchio la Toscana, la segretaria del Pd ha ribadito la vicinanza ai territori colpiti negli ultimi giorni dal maltempo ma non ha potuto rinunciare alla possibilità di attaccare direttamente il governo e il modo di gestire quest'emergenza. "Penso che tutta la politica debba mettere più attenzione per quello che non chiamerei maltempo ma emergenza climatica. Gli eventi estremi sono le conseguenze di questi cambiamenti climatici. Questo è un Paese che spende quattro volte dopo le emergenze quello che invece investe nella prevenzione del dissesto idrogeologico", ha detto. E ancora: "È un governo che invece nega i cambiamenti climatici. Sono ministri che fanno battute al fresco del loro condizionatore. Non sono stata io ad andare a fare le passerelle con gli stivali zuppi di fango a fare promesse", ha concluso la segretaria dem, dimenticando però quanto affermato solamente pochi giorni fa, quando la Toscana è andata a dormire sott'acqua.