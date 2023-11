Stasera Italia, Valditara preoccupato per la comunità ebraica: “Antisemitismo inquietante”

04 novembre 2023 a

Dilagano gli episodi di antisemitismo e la preoccupazione si diffonde all’interno del governo di centrodestra. A parlare della situazione scaturita dalla guerra tra Israele e Hamas è Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione, ospite in collegamento telefonico della puntata del 4 novembre di Stasera Italia Weekend, che vede Augusto Minzolini alla conduzione su Rete4: “Sono molto preoccupato e colgo anche nel dialogo costante con la comunità ebraica una crescente preoccupazione. Non si sarebbe mai pensato, a distanza di tanti anni dalla fine della II Guerra mondiale, di rivivere situazioni così drammatiche e di scorgere un odio crescente, non soltanto nei confronti di Israele, ma anche un vero e proprio antisemitismo”.

Il ministro viene in particolare interpellato sull’esistenza di un sentimento antisemita, che sta affiorando anche in Italia: “È sotto gli occhi di tutti, devo dire che alcune manifestazioni molto molto dure, che non si sono limitate semplicemente a difendere i diritti del popolo palestinese, ma hanno addirittura auspicato la distruzione di Israele. Anche alcuni cori e alcune minacce che sono state riportate dai quotidiani nelle manifestazioni di Milano e Roma. L’invito a bruciare Tel Aviv, insomma, tante manifestazioni che sono sempre più inquietanti, tante manifestazioni di odio che certamente si possono definire manifestazioni antisemite. Io - la conclusione di Valditara - sono molto preoccupato”.