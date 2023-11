Sondaggio Ixè, choc a sinistra: quanti voti toglie il partito di Santoro al Pd

Sullo stesso argomento: Cosa pensano gli italiani del conflitto in Medio Oriente? Parla Pregliasco

03 novembre 2023 a

a

a

Un mese caratterizzato da molti avvenimenti. A partire dall'attacco di Hamas a Israele che ha infiammato la situazione in Medio Oriente e provocato aspre polemiche anche sul fronte interno. Poi ci sono le vicende degli ultimi giorni, lo scherzo del duo comico russo a Giorgia Meloni e l'arresto ai domiciliari della compagna e della suocera di Aboubakar Soumahoro. In questo contesto il sondaggio realizzato e pubblicato dall'Istituto Ixè venerdì 3 novembre fa emergere un dato su tutti: il forte calo del Pd di Elly Schlein. Il Partito democratico scende sotto la soglia del 20 per cento in virtù di un calo dell'1,2 per cento. Nel dettaglio il Pd passa dal 20,6 al 19,4. Un crollo vero e proprio, considerando che Fratelli d'Italia di perde solo due decimali e va al 29,7 per cento.

Sondaggio schianta la sinistra e promuove Meloni, gelo da Gruber

Ma il calo del Pd non può non essere messo in relazione anche alla prima rilevazione del partito di Michele Santoro. Secondo il sondaggio la Lista pacifista annunciata a ottobre vale l'1,4 per cento, più o meno quanto ha perso il Partito democratico rispetto a un mese fa. Si tratta della prima rilevazione della nuova creatura del giornalista, si vedrà da qui alle elezioni europee come evolverà.

Il Pd resta impantanato sotto il 20%: la supermedia dei sondaggi è un disastro

Perde lo 9,3 per cento il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che scende al 16,6. In calo la Lega (8,1), guadagna qualcosa Forza Italia (7), così come l'alleanza Sinistra-Verdi (3,8). Al centro Azione perde mezzo punto (3,4 per cento) mentre Italia viva di Matteo Renzi guadagna quasi la stessa percentuale passando dal 2,1 al 2,5. Smottamento significativo di +Europa (2,1, -0,6). Per l'Italia di Paragone è al 2 per cento, Noi moderati 0,9.