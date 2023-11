Sondaggio YouTrend, cosa pensano gli italiani del conflitto in Medio Oriente

03 novembre 2023 a

a

a

Gaza City è accerchiata e le truppe israeliane sono già dentro alcune aree dell'abitato. "Siamo al culmine della campagna", ha detto Netanyahu parlando ai soldati. Gli Stati Uniti insistono sulle pause umanitarie per il rilascio in sicurezza degli ostaggi. Il portavoce delle Forze di difesa israeliane Daniel Hagari ha diffuso in un tweet una intercettazione telefonica tra due miliziani di Hamas nella quale si parla di un deposito di carburante sotto l'ospedale di Shifa nella Striscia di Gaza, confermando così quanto trapelato nei giorni scorsi. Ma gli italiani che opinione hanno in merito alla guerra che ha scatenato la crisi del Medio Oriente? Lorenzo Pregliasco, ospite a Omnibus, il programma di politica e di attualità di La7, ha mostrato al pubblico i risultati dell'ultimo sondaggio YouTrend.

Ultimo sondaggio, Meloni vola. Chi trema all'opposizione

"Ci sono dati interessanti su come viene vissuto questo conflitto negli Stati Uniti e come sta dividendo l'opinione pubblica e gli elettorati, visto che siamo in un anno elettorale negli Stati Uniti. Cito il cartello quattro, che può essere interessante perché ci mostra due elementi insieme: nel sondaggio dell’Economist vediamo che prevale la simpatia verso Israele ed è trasversale tra la popolazione nel suo complesso e anche tra gli elettorati", ha spiegato il docente dell'Università di Bologna.

Sondaggio schianta la sinistra e promuove Meloni, gelo da Gruber

E per quanto riguarda l'Italia, quali sono le opinioni che prevalgono sulla guerra scoppiata dall'attacco di Hamas a Israele? "In Italia, in rilevazioni recenti, prevale una tendenza molto più neutrale e neutralista rispetto a quella americana: quindi in Italia tendenzialmente la maggior parte delle persone ci dice che vuole avere meno a che fare con questo conflitto, che non vuole prendere le parti", ha affermato Pregliasco.