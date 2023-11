Matteo Salvini d'accordo con le parole di Papa Francesco

01 novembre 2023 a

Papa Bergoglio sottolinea l'importanza di garantire la creazione in Medio Oriente di due Stati per arrivare a una pace duratura in Terra Santa. Francesco ne ha parlato durante l'intervista esclusiva concessa al direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci.

Matteo Salvini convoca il consiglio federale

«Piena condivisione» delle parole del Santo Padre, che ha commentato in un’intervista col direttore del Tg1 la crisi in Medio Oriente auspicando due Stati. Lo sottolinea il vicepremier leghista e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini.