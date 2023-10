Matteo Salvini contro Carlo Calenda, insulti e sfottò

28 ottobre 2023 a

Botta e risposta tra Salvini e Calenda. Tra il vicepremier e il leader di Azione non corre buon sangue. Da tempo. L'ultimo atto è andato in scena sabato 28 ottobre. quando Calenda ha preso di mira il vicepremier che, però, ha risposto a tono alle provocazioni. Calenda ha pubblicato un tweet in cui esortava il vicepremier a andare a lavorare. Non si è fatta attendere la risposta di Salvini. «C'è un signorotto della Roma bene che ogni giorno twitta "Salvini vai a lavorare". Secondo me è un piccolino, un ominicchio». Lo ha detto il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, collegato con il seminario di formazione politica del Gruppo Id, replicando, senza nominarlo, a Carlo Calenda. «Io ho conosciuto e apprezzato anche colleghi parlamentari ed europarlamentari lontani da me. Anche nel lontano se non proprio nell’opposto ci possono essere spunti interessanti e l’errore che non dobbiamo fare come fanno spesso a sinistra, e non solo, è chiuderci nel fortino».

Alle parole di Salvini ha controreplicato Calenda: «La mia risposta è sempre la stessa, vai a lavorare e non romperci le balle». Immediata è stata la controreplica su X di Carlo Calenda a Matteo Salvini che, in risposta alla sua esortazione perché vada a lavorare, aveva scritto che il leader di Azione è un «ominicchio».