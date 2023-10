In mezz'ora, Matteo Renzi contro l'Unione europea: non ci sono leader

29 ottobre 2023 a

a

a

Matteo Renzi a valanga nel corso della puntata "In mezz'ora" in onda il 29 ottobre su Rai3. Il leader di Italia Viva attacca l'Unione Europea che non ha voce in capitolo neppure in una questione così cruciale come la crisi in Medio Oriente. «L’Unione Europea non tocca palla perché non ha leader. Punto - dice Renzi - L’Ue deve essere chiara: Hamas è un'organizzazione terroristica che ha fatto a Israele quello che faceva l’Isis. Poi i palestinesi hanno diritto ad avere uno Stato ma chi li tiene prigionieri? Le bombe di Israele? No, quelli di Hamas. Siamo a un passo dall’escalation, forse l’escalation è già iniziata. Hamas ha scelto l’ultimo momento buono per far saltare tutto. Nel disegno dei Paesi arabi moderati non c’era una sottovalutazione della Palestina. Negli accordi che stavano facendo con Israele c’erano tanti soldi ai palestinesi. È il momento che la politica si faccia sentire. Sono preoccupato per il futuro del pianeta».

“L’Europa non tocca palla, perché non ha leader. #Israele ha il diritto di esistere? Si. I palestinesi hanno diritto ad avere uno Stato? Si. #Hamas è un’organizzazione terroristica che ha fatto agli israeliani quello che faceva l’Isis.”#MatteoRenzi.#InMezzora pic.twitter.com/4QiP8WeYR6 — In mezz'ora (@Inmezzorarai) October 29, 2023

Poi Renzi ha parlato anche di politica interna e della tenuta del centrodestra al governo. «Penso che la tenuta della maggioranza sia molto solida - ha proseguito il leader di Italia Viva - Non sono il Pd che si divide in 28 parti. Questi non si dividono, vanno al 2027. La tenuta della maggioranza non è a rischio ma è a rischio la tenuta dei conti delle famiglie. Il centrodestra con Berlusconi era contro le tasse, secondo il principio di Reagan non voleva le tasse. Con Giorgia Meloni, invece, aumentale le tasse».